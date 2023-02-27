Понад 80 атак відбили Сили оборони за добу. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n180363-ponad-80-atak-vidbyly-syly-oborony-za-dobu-genshtab.html

Ракурс

Наступ військ російської федерації в Україні триває — ворог зосереджує свої основні зусилля на сході держави.

Окупанти ведуть наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби, 26 лютого, українські захисники відбили 81 атаку росіян на цих напрямках. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України за 27 лютого.

Водночас Повітряні сили ЗСУ продовжують атакувати ворога — у неділю вони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було знищено російський штурмовик Су-25.

А ракетні війська та артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська вже розпочали свій «великий наступ» на Донбасі й зазнають значних втрат. За добу гинуть 500 загарбників, а 900 дістають поранення.