Вночі над Полтавщиною збили п’ять безпілотників рф – ОВА

https://racurs.ua/ua/n180430-vnochi-nad-poltavschynou-zbyly-p-yat-bezpilotnykiv-rf-ova.html

Ракурс

Повітряна тривога минулої ночі оголошувалася у Києві, Київській області та низці північних і центральних областей через ймовірну загрозу ударів безпілотниками з території росії. Першими сигнал тривоги почули мешканці Полтавської області (22.18), згодом вона поширилася на Чернігівську, Сумську, Харківську, Кіровоградську, Черкаську області, а також Київ та Київську область (23.52 і 23.53 відповідно).

Мер Кременчука Віталій Малецький о 23.43 повідомив про звуки, схожі на вибухи у місті. Згодом очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін пояснив, що звуки вибухів, які чули мешканці області — це була робота ППО.

Також ворожий повітряний об'єкт вночі помічали над Київщиною.

Загалом минулої ночі над Полтавською областю, попередньо, збили п’ять російських дронів, підтвердив Лунін.

ОНОВЛЕНО. Ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed, заявило командування Повітряних сил ЗСУ. За даними військових, усі чотири дрони-камікадзе було знищено силами та засобами ППО.