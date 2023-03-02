ЗСУ за добу відбили понад 170 атак російських окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n180473-zsu-za-dobu-vidbyly-ponad-170-atak-rosiyskyh-okupantiv-genshtab.html

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Російські загарбники намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

У четвер, 2 березня, українські військові відбили понад 170 атак противника на цих напрямках. Авіація ЗСУ вчора завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 10 БПЛА «Орлан-10». А ракетні війська та артилерія уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих об'єкти ворога. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України за 2 березня.

У середу росіяни завдали 14 ракетних ударів, ворог атакував цивільні об'єкти на Харківщині, Полтавщині та Доннечині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар. Окупантами були задіяні два дрони-камікадзе «Шахед-136», які були успішно збиті. Крім того, ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголосили, що рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України.

Нагадаємо, у Східному угрупованні військ ЗСУ заявили, що Сили оборони не залишатимуть Бахмут. Військові наголосили, що відступ можливий, «якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній ситуації є більшою, ніж необхідність утримувати територію».