Москва знову погрожує ядерною ескалацією, намагаючись залякати Захід

https://racurs.ua/ua/n180509-moskva-znovu-pogrojuie-yadernou-eskalaciieu-namagauchys-zalyakaty-zahid.html

Ракурс

росія навряд чи вестиме переговори щодо поновлення участі в договорі СНО і використовуватиме страх перед ядерною ескалацією для уповільнення військової підтримки України.

Про це 3 березня пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні.

ISW нагадує про вчорашню коротку розмову держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС росії сергея лаврова на міністерській зустрічі G20 у Делі.

Блінкен закликав лаврова скасувати припинення участі у договорі СНО та висловив готовність співпрацювати з росією в галузі контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від війни в Україні чи відносин між США та рф.

Окремо Блінкен закликав росію припинити війну в Україні, сісти за стіл переговорів та звільнити затриманого американця Пола Уїлана.

Проте російські офіційні особи навряд чи вестимуть змістовні дискусії щодо поновлення участі у договорі СНО, пишуть експерти.

Цілком імовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією та призупинення Росією участі в договорі СНО в надії стримати підтримку України з боку Заходу та уповільнити надання військової допомоги, — зазначає ISW.

Як і раніше, вкрай малоймовірно, що Москва застосує ядерну зброю, але вона продовжує регулярно виступати з погрозами ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід, роблять висновок експерти.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 2 березня закликав росію до діалогу щодо України та Договору СНО.

Блінкен мав коротку зустріч із російським міністром закордонних справ сєргєєм лавровим на полях G20, під час якої закликав рф припинити війну та розпочати дипломатичний діалог.

США також завжди будуть готові до взаємодії з росією щодо контролю над ядерними озброєннями, зауважив Блінкен.

Сторони також обговорили обмін ув’язненими для звільнення американця Пола Уілана, якого у рф звинуватили у «шпигунстві».

Ця зустріч стала першою подібною за останній рік.