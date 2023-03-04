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Ракурс
Рашисти доруйновують Драмтеатр Маріуполя, скріншот відео

Як виглядає зруйнований рашистами Драмтеатр Маріуполя, показав радник мера (ВІДЕО)

4 бер 2023, 12:30
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Російські загарбники доруйновують Драматичний театр Маріуполя, бомбардування котрого стало одним з найвідоміших прикладів російських військових злочинів.





Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опублікував у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Драматичний Театр зараз виглядає так. Майже не виглядає. Таке враження, що до роковин бомбардування русня вирішила залишити він нього лише фундамент, — наголошує Андрющенко. — Проте, ми не забули. Не забудемо. Не пробачимо. Відплата вже на марші.

Донецький драматичний театр у Маріуполі під час боїв за місто в березні 2022 року використовувався як бомбосховище, у ньому переховувалися сотні людей. 16 березня рашисти завдали по будівлі бомбового авіаційного удару.

Джерело: Ракурс


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