Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: Midjourney

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У Чорному морі станом на сьогодні, 4 березня, на бойовому чергуванні перебувають 16 російських кораблів, серед них три носії крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично завдають ударів по Україні. Загальний залп цих кораблів становить 16 «калібрів».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 33 судна, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — 20 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.