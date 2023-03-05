російські війська масово переходять до рукопашного бою. Фото:

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Ракурс

Армія російської федерації масово переходить до тактики ближнього бою.

Щобільше, окупанти змушені вдаватися до рукопашного бою, бо відчувають гострий дефіцит артилерії та іншої дистанційної зброї. Так, на одне з недавніх відеозвернень російських мобілізованих, в якому ті поскаржилися, що їх відправили штурмувати український бетонний ДОТ, озброївши тільки «автоматами і лопатами». Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки за 5 березня.

Лопати, ймовірно, є окопними інструментами, що використовується для рукопашного бою, — йдеться у звіті.

Британці зазначають, що бойова ефективність штатної піхотної лопати МПЛ-50 «особливо міфологізована в росії», а сам цей інструмент мало змінився з часів свого створення в 1869 році. Наголошується, що постійне використання цих лопат в якості зброї підкреслює жорстокі і низькотехнологічні бойові дії, які стали характеризувати більшу частину війни.

У Лондоні вважають, що перехід до переважно ближнього бою в Україні викликаний бажанням російського командування продовжувати війну високої інтенсивності, не зважаючи на вичерпання військових ресурсів.

Як наслідок країна-агресор перейшла до тактики піших піхотних атак з мінімальною підтримкою артилерії, що відчуває брак снарядів.

Нагадаємо, раніше на колосальний брак боєприпасів жалілися найманці приватної військової компанії «Вагнера». Недостача снарядів та набоїв призводить до величезних втрат ворога на полі бою.