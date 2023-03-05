Евакуацію з Бахмута критично ускладнено

https://racurs.ua/ua/n180598-evakuaciu-z-bahmuta-krytychno-uskladneno.html

Ракурс

Евакуацію з Бахмута критично ускладнено. Тих хто лишився, переконати виїхати вкрай важко.

Зараз із міста, в якому йдуть бої, евакуюють лише по 5−10 осіб на день, розповів заступник мера Олександр Марченко у коментарі CNN.

При цьому під час піку евакуації місто залишали близько 600 людей.

Ворог зносить все на своєму шляху, завдає ударів по багатоповерхових будинках і житловому секторі. Йдуть повітряні нальоти, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Ворог б'є містом усім, чим може. Ми не можемо туди потрапити, — констатував Марченко.

Він додав, що у місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей. Їх важко переконати евакуюватися, оскільки більшість із них бояться, що їм нікуди їхати та нема з ким їхати.

Водночас заступник командира батальйону «Свобода» лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко у коментарі CNN заявив, що українські військові продовжують утримувати під своїм контролем трасу Костянтинівка-Бахмут.

Лейтенант додав, що ситуація навколо Бахмута «пекельна», як і на всьому східному фронті.

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