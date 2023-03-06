Рашисти зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n180612-rashysty-zmenshyly-kilkist-raketonosiyiv-u-chornomu-mori.html

Ракурс

У Чорному морі зменшилася кількість російських носіїв крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

Про це сьогодні, 6 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Кількість ракетоносіїв ворога у Чорному морі зменшилася на одну одиницю. Нараз їх — 3. Загальний можливий залп — 16 «калібрів», — наголошує Братчук.

В Оперативному командуванні «Південь» зазначають, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега.

Серед 15 кораблів, залишаються 3 ракетоносії, 2 з яких підводні, — зазначається в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ОК «Південь».

Зазначається, ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку, та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів.

«Поставивши на паузу» масовані ракетні атаки, ворог час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання.