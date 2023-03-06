Рашисти зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Рашисти зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному моріhttps://racurs.ua/ua/n180612-rashysty-zmenshyly-kilkist-raketonosiyiv-u-chornomu-mori.htmlРакурс
У Чорному морі зменшилася кількість російських носіїв крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.
Про це сьогодні, 6 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Кількість ракетоносіїв ворога у Чорному морі зменшилася на одну одиницю. Нараз їх — 3. Загальний можливий залп — 16 «калібрів», — наголошує Братчук.
В Оперативному командуванні «Південь» зазначають, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега.
Серед 15 кораблів, залишаються 3 ракетоносії, 2 з яких підводні, — зазначається в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ОК «Південь».
Зазначається, ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку, та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів.
«Поставивши на паузу» масовані ракетні атаки, ворог час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання.
Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока, — наголошують в ОК «Південь». — Не нехтуйте заходами безпеки, не ігноруйте повітряну тривогу, пам’ятайте про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни.