Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

Рашисти зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

6 бер 2023, 13:40
999

У Чорному морі зменшилася кількість російських носіїв крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.





Про це сьогодні, 6 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Кількість ракетоносіїв ворога у Чорному морі зменшилася на одну одиницю. Нараз їх — 3. Загальний можливий залп — 16 «калібрів», — наголошує Братчук.

В Оперативному командуванні «Південь» зазначають, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега.

Серед 15 кораблів, залишаються 3 ракетоносії, 2 з яких підводні, — зазначається в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ОК «Південь».

Зазначається, ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку, та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів.

«Поставивши на паузу» масовані ракетні атаки, ворог час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання.

Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока, — наголошують в ОК «Південь». — Не нехтуйте заходами безпеки, не ігноруйте повітряну тривогу, пам’ятайте про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів