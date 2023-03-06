Рашисти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе, фото: «РБК»

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Сили оборони України у ніч на сьогодні, 6 березня, збили 13 із 15 дронів-камікадзе Shahed, запущених ворогом.

Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Було запущено з північного напрямку дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва. Попередньо, було запущено 15 цих БПЛА, 13 із них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами, — зазначив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, рашисти з півночі атакували безпілотниками центральні й східні області України.

Нагадаємо, раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в ніч на 6 березня область була атакована чотирма російськими безпілотниками, усіх їх збили.

Джерело: «Укрінформ»