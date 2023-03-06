Окупанти радіють тому, що стерли з лиця землі Мар‘їнку на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n180624-rosiyski-komandyry-umysno-vidpravlyaut-soldativ-v-ataky-pid-mar-yinkou-schob-vyyavyty-pozyciyi-zsu.html

Ракурс

Російське командування свідомо відправляє солдатів на смерть під Мар’їнкою, щоб виявити вогневі позиції Збройних сил України.

За повідомленнями The New York Times, штурм українських позицій відбувається хвилями. Завдання підрозділів, які відправляють у першій хвилі, — виявити вогневі позиції української армії. Після цього по цих позиціях ведеться артилерійський або мінометний обстріл.

Більшість учасників таких передових підрозділів гине, пише видання. Українські військові, які обороняють Мар’їнку, називають передові підрозділи росіян «м'ясом».

NY Times зазначає, що схожу тактику під час штурму Бахмута використовує ПВК «Вагнера». Водночас під Мар’їнкою ведуть бої не найманці, а регулярні частини російської армії, у тому числі й ті, що складаються з мобілізованих.

Раніше російські військові оприлюднили фото «апокаліпсису» — окупованої Мар’їнки Донецької області, яку за час війни повністю зруйнували.

Мар’їнка — колишній районний центр. Станом на 2015 рік там жили майже 10 тис. людей.