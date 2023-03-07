Українські підрозділи, ймовірно, стабілізували оборону на півночі Бахмута — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n180643-ukrayinski-pidrozdily-ymovirno-stabilizuvaly-oboronu-na-pivnochi-bahmuta-rozvidka-brytaniyi.html

Ракурс

Розвідка Міноборони Великої Британії вважає, що армії рф важко підтримувати темп наступу у Бахмуті.

Водночас Сили оборони України продовжують захищати місто — попри сильний тиск та знищення шляхів підвезення боєприпасів.

У розвідці Британії навіть зазначають, що захисники, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр після попередніх наступів росіян на північну частину міста. Наразі обидві сторони продовжують виснажувати одна одну.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 7 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/5TdU6qsbqHpic.twitter.com/0BPha4pqqO — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 7, 2023 Публічні розбіжності між групою «Вагнера» та міністерством оборони росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють складність підтримки високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їхньою нинішньою тактикою, — зазначають у Міноборони Британії.

Також там зазначають, що росія своїм ударом знищила міст через єдину покриту дорогу постачання до Бахмута, яка все ще перебуває під контролем України. Зруйновані дороги заважають поповнювати запаси.

У щоденному ранковому зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) 7 берзня зазначили, що боротьба України за Бахмут стала стратегічно важливою через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі.

У деяких західних повідомленнях нещодавно висловлювалося припущення, що Україна витрачає елітні війська та дефіцитне обладнання переважно на новобранців ПВК «Вагнера», які є просто гарматним м’ясом.