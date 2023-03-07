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Ракурс
Перші слова воїнів після повернення з полону рф

Перші слова воїнів після повернення з полону рф (ВІДЕО)

7 бер 2023, 20:20
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Держприкордонслужба оприлюднила відеозапис зустрічі із захисниками України, які сьогодні повернулися додому в рамках чергового обміну полоненими.





Великий обмін полоненими: 130 наших захисників, серед них — 23 прикордонники. Більшість звільнених потрапили в полон у Маріуполі. Решта врятованих воювали на Донецькому та Луганському напрямках, — йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що в Україну повернулися 11 бійців Донецького прикордонного загону та 12 — Маріупольського загону морської охорони.

Нагадаємо, 7 березня Україна повернула додому 126 захисників та чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них — 87 захисників Маріуполя, 71 з яких — із «Азовсталі». Також 35 оборонців потрапили у полон в районі Бахмута та Соледара.

Джерело: Ракурс


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