Питання виїзду чоловіків за кордон розглянуть на засіданні Ставки — Данілов

https://racurs.ua/ua/n180679-pytannya-vyyizdu-cholovikiv-za-kordon-rozglyanut-na-zasidanni-stavky-danilov.html

Ракурс

Питання виїзду чоловіків за кордон розглянуть на найближчому засіданні Ставки головнокомандувача. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

У нас був прикрий приклад, коли Мінкульт надав дозвіл шістьом людям поїхати представляти країну, а вони не повернулися. Ба більше, зухвало коментують в соцмережах, що хтось має воювати, — заявив Данілов.

Чиновник зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на посилення умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов’язково повертатися… На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання — хто, скільки, які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засідання Ставки, — додав Данілов.

У Міністерстві культури та інформполітики повідомили, що з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону разом з правоохоронними органами ініціюватимуть посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків-артистів.

Нагадаємо, раніше шоумен Андрій Щегель, який називає себе стенд-ап коміком, заявив, що виїхав до Туреччини попри те, що мав три повістки в армію, оскільки вважає себе «вільною людиною». Він пояснив, що знайшов спосіб виїхати за межі України та «пожити в комфортній психологічній обстановці», отримавши дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від Мінкульту. Щегель також додав, що вважає Україну «фікцією» та не відчуває докорів сумління через те, що його співвітчизники змушені гинути на фронті, бо «гинути — це вибір хлопців».