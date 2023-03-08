Україна готується до великого наступу, повідомило The Economist. Фото:

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Великий наступ України не за горами, бо західна зброя все швидше надходить українським Силам оборони.

Потік західної зброї останнім часом «перетворився зі струмка на річку». Так, 40% з усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, надійшло в Україну за три місяці — з 9 грудня 2022 року. Про це пише видання The Economist.

Зазначається, що військова допомога від Заходу призведе до того, що майже третина Збройних сил України незабаром матиме озброєння за стандартами НАТО. А постачання озброєнь, узгоджені на зустрічі «Рамштайн» у січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. А США пообіцяли Україні броньовані мостоукладальники, які будуть необхідні для будь-якого наступу на півдні або сході.

Західне озброєння дозволить ЗСУ трансформуватися. Наприкінці 2022 року співвідношення українського і західного озброєння становило п’ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде до п’яти до двох.

ЗМІ пише, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розраховує, що у його розпорядженні будуть три нові армійські корпуси, кожен з яких складається із шести бригад. Кожен корпус складатиметься з 20 тис. осіб, навчених та озброєних, наголосимо, за стандартами Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, видання Politico поспілкувалося з чиновниками у Вашингтоні та повідомило, що американська влада наразі бачить схід України пріоритетним напрямком контрнаступу ЗСУ. Водночас у США не вважають мудрим рішенням повертати Крим військовим шляхом на даному етапі війни.

Джерело: The Economist