Генерал Сирський повідомив про ситуацію в Бахмуті. Фото:

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Ракурс

Бої за Бахмут тривають, ситуація у місті дуже складна, але воно не оточене армією рф.

Оборона Бахмута продовжується майже 10 місяців. Сили оборони зробили низку тактичних дій, які на цей час не дали ворогу взяти місто в оперативне оточення. Про це 9 березня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Оборона — це організація дій, яка будується на стратегії, дисципліні та довірі особового складу. Її успішність залежить від інтелекту та хитрості кожного командира. Ми повинні вміти передбачати дії ворога, який має кількісну перевагу, — наголосив він.

За словами генерал-полковника, армія рф діє вже звичайними методами й не рахує людські втрати. Однак Сирський наголосив, що кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги.

Водночас ЗСУ розуміють тактичне значення Бахмута для загарбників і знають їхні плани щодо дій на інших ділянках фронту.

За словами Сирського, зараз кожен хід та рішення здатні кардинально змінити ситуацію, а кожен день має найвищу цінність.

Нагадаємо, днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Бахмут впаде найближчими днями. У ЗСУ після цього заявили, що Альянсу загалом важко збагнути логіку війни, яку рф сьогодні веде проти України. Вони до цього підходять чисто прагматично із сухими розрахунками, іноді не розуміючи, що українці за рік у війні напрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень.