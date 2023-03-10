Армія рф готується до відновлення наступу на Вугледар – ISW

https://racurs.ua/ua/n180744-armiya-rf-gotuietsya-do-vidnovlennya-nastupu-na-vugledar-isw.html

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Армія росії готується до відновлення наступальних операцій у районі Вугледара Донецької області, однак проблеми з особовим складом і боєприпасами, ймовірно, стримуватимуть її просування. Про це заявили в американському «Інституті вивчення війни» ISW.

Як йдеться у звіті ISW, 8 березня у соцмережах з’явилося звернення однієї з російських бригад з проханням надати більше артилерійських боєприпасів, перш ніж вони замінять 155-ту бригаду рф під Вугледаром і проведуть наземні атаки в цьому районі. 155-а морська піхотна бригада рф зазнала катастрофічних втрат під час кульмінаційного тритижневого лютневого наступу з метою захоплення Вугледара.

136-та мотострілецька бригада рф навряд чи зможе досягти тактичних успіхів під Вугледаром, яких не змогли досягти 155-та морська піхотна бригада, 40-та морська піхотна бригада та інші російські з'єднання за кілька місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямку. Деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки, а також постійні проблеми з артилерією, ймовірно, не дозволять російським військам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступальні дії в цьому районі, — йдеться у звіті ISW.

ISW вважає, що причиною потенційного відновлення наступальних дій під Вугледаром можуть бути внутрішні процеси у збройних силах росії.

Міністр оборони росії сергій шойгу наказав командувачу Східного військового округу (СВО) генерал-полковнику рустаму мурадову взяти Вугледар за будь-яку ціну, щоб заспокоїти поширену критику міноборони рф щодо відсутності прогресу та значних втрат у районі Вугледара. Нещодавно шойгу відвідав мурадова на заході Донецької області, ймовірно, з метою оцінити можливість наступу на Вугледар, а також подальшу роль мурадова на посаді командувача СВО, — зауважили аналітики.

За оцінками ISW, російським військам потрібно буде просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледара, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а таких темпів просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.