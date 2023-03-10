Сі Цзіньпін після зміни конституції втретє став головою Китаю

https://racurs.ua/ua/n180747-si-czinpin-pislya-zminy-konstytuciyi-vtretie-stav-golovou-kytau.html

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За переобрання Сі Цзіньпіна головою Китаю одноголосно проголосували депутати Загальнокитайських зборів народних представників. Сі Цзіньпін також знову очолив Центральну військову раду КНР.

Уперше його обрали головою Китаю у 2012 році, а за шість років до Конституції країни внесли зміни, що виключають обмеження на кількість президентських термінів.

Як пише китайське державне агентство Сіньхуа, рішення щодо переобрання Цзіньпіня було ухвалене одноголосно на пленарному засіданні Загальнокитайських зборів народних представників у п’ятницю вранці за місцевим часом.

Сі вперше в історії Китаю утретє поспіль став главою країни. У 2018 році в основний закон Китаю були внесені зміни, які скасували обмеження обиратись на посаду глави держави більше ніж на два терміни поспіль.