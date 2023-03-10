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Норвегія передає Україні два укомплектованих взводи системи ППО NASAMS
Норвегія передає Україні два укомплектованих взводи системи ППО NASAMShttps://racurs.ua/ua/n180781-norvegiya-peredaie-ukrayini-dva-ukomplektovanyh-vzvody-systemy-ppo-nasams.htmlРакурс
Норвегія повідомила, що передасть Україні два взводи систем ППО NASAMS. Зазвичай до складу одного взводу входять 3—4 пускові установки.
Норвегія передає ЗСУ нові системи ППО у співпраці з США, повідомив 10 березня міністр оборони Бйорн Арільд Грам. Він прибув до києва з візитом.
Україна має гостру потребу в захисті від ракетних атак, Норвегія допоможе в цьому, — сказав Грам.
Йдеться про два повністю укомплектованих взводи системи ППО NASAMS.
NASAMS — норвезько-американська зенітно-ракетна система малого та середнього (30−50 км, залежно від типу ракети) радіусу дії.
За інформацією у відкритих джерелах, взвод налічує 3−4 пускові установки, кожна з яких несе шість ракет AMRAAM, радіолокаційну станцію, пункт керування вогнем та ще одиницю техніки з електрооптичною камерою.
Системи ППО NASAMS стали на бойове чергування наприкінці 2022 року. «Ракурс" писав, що українські фахівці ППО «на відмінно» опанували ЗРК NASAMS, які в ніч на 1 січня вправно знищували шахеди.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат тоді заявив, що «наші військові ледве встигали перезаряджати NASAMS. Як з артилерії ними лупили.
Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має: під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі, — розповів Ігнат.
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