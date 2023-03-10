Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Норвегія передає Україні два укомплектованих взводи системи ППО NASAMS

Норвегія передає Україні два укомплектованих взводи системи ППО NASAMS

10 бер 2023, 20:01
999

Норвегія повідомила, що передасть Україні два взводи систем ППО NASAMS. Зазвичай до складу одного взводу входять 3—4 пускові установки.





Норвегія передає ЗСУ нові системи ППО у співпраці з США, повідомив 10 березня міністр оборони Бйорн Арільд Грам. Він прибув до києва з візитом.

Україна має гостру потребу в захисті від ракетних атак, Норвегія допоможе в цьому, — сказав Грам.

Йдеться про два повністю укомплектованих взводи системи ППО NASAMS.

NASAMS — норвезько-американська зенітно-ракетна система малого та середнього (30−50 км, залежно від типу ракети) радіусу дії.

За інформацією у відкритих джерелах, взвод налічує 3−4 пускові установки, кожна з яких несе шість ракет AMRAAM, радіолокаційну станцію, пункт керування вогнем та ще одиницю техніки з електрооптичною камерою.

Системи ППО NASAMS стали на бойове чергування наприкінці 2022 року. «Ракурс"​ писав, що українські фахівці ППО «на відмінно» опанували ЗРК NASAMS, які в ніч на 1 січня вправно знищували шахеди.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат тоді заявив, що «наші військові ледве встигали перезаряджати NASAMS. Як з артилерії ними лупили.

Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має: під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі, — розповів Ігнат.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів