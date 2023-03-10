Норвегія передає Україні два укомплектованих взводи системи ППО NASAMS

https://racurs.ua/ua/n180781-norvegiya-peredaie-ukrayini-dva-ukomplektovanyh-vzvody-systemy-ppo-nasams.html

Ракурс

Норвегія повідомила, що передасть Україні два взводи систем ППО NASAMS. Зазвичай до складу одного взводу входять 3—4 пускові установки.

Норвегія передає ЗСУ нові системи ППО у співпраці з США, повідомив 10 березня міністр оборони Бйорн Арільд Грам. Він прибув до києва з візитом.

Україна має гостру потребу в захисті від ракетних атак, Норвегія допоможе в цьому, — сказав Грам.

Йдеться про два повністю укомплектованих взводи системи ППО NASAMS.

NASAMS — норвезько-американська зенітно-ракетна система малого та середнього (30−50 км, залежно від типу ракети) радіусу дії.

За інформацією у відкритих джерелах, взвод налічує 3−4 пускові установки, кожна з яких несе шість ракет AMRAAM, радіолокаційну станцію, пункт керування вогнем та ще одиницю техніки з електрооптичною камерою.

Системи ППО NASAMS стали на бойове чергування наприкінці 2022 року. «Ракурс"​ писав, що українські фахівці ППО «на відмінно» опанували ЗРК NASAMS, які в ніч на 1 січня вправно знищували шахеди.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат тоді заявив, що «наші військові ледве встигали перезаряджати NASAMS. Як з артилерії ними лупили.