Британія працює зі спонсорами Олімпіади, щоб росіян та білорусів не пустили на Ігри-2024

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Британський уряд закликав найбільших спонсорів Олімпіади переконати Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у тому, що спортсмени з росії та білорусі не повинні бути допущені до участі у Іграх у Парижі, зокрема у нейтральному статусі.

Міністр культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер, пише The Guardian, направила лист із проханням чинити тиск на МОК з цього питання керівництву британських підрозділів компаній — спонсорів Олімпійських ігор, включаючи Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa. Йдеться про вкрай незвичайний крок, наголошує видання.

Ми знаємо, що спорт і політика в росії та білорусі тісно переплетені. Ми впевнені, що режимам у рф та білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях, — йдеться у листі.

Фрейзер також пише, що поки що незрозуміло, як саме пропонується реалізувати модель «нейтральних» атлетів, зазначаючи, що є сумніви в тому, що вона взагалі працюватиме. Доки не будуть зняті всі ці питання, зазначає міністр культури, ЗМІ та спорту, атлетів з росії та білорусі не можна допускати до участі в Олімпіадах.

Наприкінці січня 2023 року МОК закликав спортивні федерації допустити спортсменів із росії та білорусі до змагань у нейтральному статусі за дотримання низки умов — у тому числі за умови, що вони не підтримують війну. Після цього понад 30 країн підписали спільну заяву, в якій підтримали заборону на участь московитів та білорусів у міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіади.

10 березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) першою вирішила наслідувати рекомендації МОК і дозволити брати участь у змаганнях під своєю егідою спортсменам з росії та білорусі, давши їм, таким чином, можливість пройти відбір на Олімпіаду.