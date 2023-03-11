В Китаї змінився глава уряду

Сі Цзіньпін та Лі Цян (він праворуч) на прес-конференції з нагоди XX з'їзду КПК. Пекін, 23 жовтня 2022 року

https://racurs.ua/ua/n180795-v-kytayi-zminyvsya-glava-uryadu.html

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Посаду прем'єра Держради КНР — глави китайського уряду — зайняв Лі Цян.

Його кандидатуру 11 березня схвалили депутати Всекитайських зборів народних представників (ВСНП), а глава КНР Сі Цзіньпін підписав указ про призначення, повідомляє «Сіньхуа».

На посаді прем'єра Держради Китаю Лі Цян змінив Лі Кецяна, який очолював уряд із 2013 року. Термін його другого п’ятирічного терміну спливав у 2023 році. Законодавство Китаю забороняє обіймати посаду прем'єра понад два терміни.

Перш ніж очолити уряд КНР, Лі Цян керував Шанхаєм на посаді секретаря партійного комітету Шанхаю. Він, зокрема, відповідав за карантин у місті під час пандемії COVID-19, який був одним із найжорсткіших у Китаї та у всьому світі.

Політична кар'єра Лі Цяна останні 20 років тісно пов’язана із Сі Цзіньпіном. Політологи очікували, що саме Лі Цян очолить уряд після того, як Сі Цзіньпін 10 березня став першим в історії головою, переобраною на третій термін. На відміну від прем'єрів Держради, для голів КНР обмеження у два п’ятирічні терміни було знято.