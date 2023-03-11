Червоний Хрест пустили до українських військовополонених в Донецьку та Горлівці

https://racurs.ua/ua/n180801-chervonyy-hrest-pustyly-do-ukrayinskyh-viyskovopolonenyh-v-donecku-ta-gorlivci.html

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Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) протягом останнього місяця відвідали місця утримання українських полонених у тимчасово окупованих Донецьку та Горлівці. Зараз вони намагаються потрапити до полонених у Луганській області.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також повідомили, що Україні відомо місце утримання далеко не всіх «азовців», оскільки після теракту в Оленівці їх порозвозили по різних таборах і тримають ізольовано. Тому від тих, хто повернувся з російського полону, надходить менше інформації про бійців «Азову».

За підрахунками російського опозиційного видання «Верстка», сторони провели 38 обмінів з початку війни, про які було публічно оголошено.

Обміни, судячи з заяв української влади, почалися ще рік тому — 1 березня п’ятьох бійців української територіальної оборони обміняли на одного російського офіцера, після цього провели ще два обміни, а у квітні Україні, за твердженням влади країни, вдалося повернути додому близько 300 осіб. росія ж у квітні офіційно підтверджувала обмін приблизно 130 осіб.

Нині українська сторона все ще шукає третю країну, яка могла б виступити посередником в обміні «азовців».