У Чорному морі наразі немає російських ракетоносіїв, фото: Militaryrussia

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У Чорному морі росія завела свій ракетоносій на пункт базування, але він може повернутися на бойове чергування за декілька годин.

Речниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє агентство «Укрінформ».

За її словами, ракетоносій у пункт базування рашисти завели вчора 11 березня, надвечір. Причиною цього стали погодні умови — море штормить, посилюється вітер, тому загарбники намагаються перечекати шторм.

Але зараз шторми не такі потужні — 2−3,4 бали. Це не критично для кораблів такого класу. Тому протягом двох-трьох годин корабель може повернутися на чергування, тож втрачати пильність не варто. Надводний ракетоносій споряджений вісьмома «Калібрами» і готовий знову повернутися у відкрите море, — наголосила Гуменюк.

Вона додала, що ракетну небезпеку військові оцінюють як доволі високу. Крім того, гіпотетично рф може стартувати ракетами навіть з пункту базування, попри вимоги безпеки власного особового складу.

Наразі активності ворожої авіації не спостерігається.

Вчора вранці Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували п’ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до семи ракет.

Нагадаємо, російські загарбники за минуло добу завдали по Україні 12 авіаційних і п’ять ракетних ударів.

Джерело: «Укрінформ»