Володимир Зеленський назвав тижневі втрати росіян під Бахмутом. Фото: Генштаб

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Місто Бахмут досі тримається, а на цьому напрямку тривають чи не найзапекліші бої.

Менш ніж за тиждень на Бахмутському напрямку російська армія втратила понад 1 тис. 100 військових убитими й 1,5 тис. пораненими. Також було знищено понад 10 складів з ворожими боєприпасами. Про це 12 березня президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, яке опублікували на сторінці глави держави у Facebook.

Менш ніж за один тиждень — за час із 6 березня — й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1 тис. 100 солдатів ворога — це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум 1,5 тис. санітарних ворожих втрат — це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів — понад 10, — зазначив український лідер.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії 11 березня повідомляла, що за останні чотири дні сили приватна військова компанія «вагнер» узяли під контроль більшу частину східної частини міста Бахмут на Донеччині. Річка Бахмутка у центрі міста тепер позначає лінію фронту. Підрозділи Сил оборони України утримують контроль над західною частиною міста та зруйнували ключові мости через річку.

Генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що «необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами».