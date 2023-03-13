Українські партизани підірвали залізничне полотно. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n180851-vybuh-na-zaliznyci-vlashtuvaly-partyzany-na-okupovaniy-hersonschyni-video.html

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Залізничне полотно було підірване на тимчасово окупованій Херсонщині між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ.

Диверсію влаштували учасники партизанського руху «Атеш», які продовжують чинити спротив окупантам на територіях, які тимчасово контролюються ворогом. Метою підриву було «перешкоджання постачанню ворожого угруповання в Херсонській та Запорізькій областях. Таке постачання внаслідок вибуху було перерване. Про це рух «Атеш» повідомив у Telegram.

Також партизани оприлюднили відео підриву, який було здійснено 11 березня.

У Центрі національного спротиву подякували мешканцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях за інформування про пересування та розміщення особового складу, техніки та озброєння російських загарбників.

Нагадаємо, у січні на Луганщині українські партизани за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ — с. Лантратівка» в районі міста Щастя.