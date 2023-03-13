Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті. Фото: Military Media Center

https://racurs.ua/ua/n180855-vorog-nastupaie-z-dekilkoh-napryamkiv-syrskyy-rozpoviv-pro-sytuaciu-v-bahmuti.html

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Ситуація довкола міста Бахмут у Донецькій області залишається складною.

Штурмові загони приватної військової компанії «вагнер» атакують з кількох напрямків. Ворог намагається прорвати оборону українських Сил оборони та просунутися до центральних районів міста. Про це 13 березня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Telegram-канал Military Media Center.

Генерал запевнив, що українські військові завдають ворогу значних втрат у ході жорстоких боїв. Всі спроби російських окупантів відбиваються вогнем з артилерії та танків.

Оборона фортеці триває! — наголосив Сирський.

Нагадаємо, британська розвідка 11 березня повідомляла, що за останні чотири дні підрозділи пвк «вагнер» узяли під контроль більшу частину східної частини Бахмута, а річка Бахмутка у центрі міста тепер позначає лінію фронту. Підрозділи Сил оборони України утримують контроль над західною частиною міста та зруйнували ключові мости через річку.

А президент Володимир Зеленський інформував, що за минулий тиждень на Бахмутському напрямку армія рф втратила понад 1 тис. 100 військових убитими й 1,5 тис. пораненими. Також було знищено понад 10 складів з ворожими боєприпасами.