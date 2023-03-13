Герой України Олександр Мацієвський. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n180861-geroy-ukrayiny-maciievskyy-buv-gromadyanynom-moldovy-mzs.html

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Олександр Мацієвський, герой України, якого російські загарбники розстріляли після слів «Слава Україні, мав громадянство Молдови.

У Кишиневі вважають, що показову страту українського військового необхідно кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів. Про це 13 березня офіційно заявили в Міністерстві закордонних справ Молдови.

Дипломати висловили співчуття рідним героя й заявили про солідарність з українським народом та засудили криваву війну, розв’язану країною-агресором росією.

Підтверджуємо тверду позицію Молдови, яка засуджує жорстоку війну рф проти України. Наша країна, як і раніше, віддана підтримці України в її зусиллях щодо повернення до миру та стабільності, — заявили в МЗС.

Нагадаємо, 12 березня в СБУ підтвердили, що військовий, якого російські окупанти розстріляли після слів «Слава Україні!», це — снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади Територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Вчора президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання героя України.