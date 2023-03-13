Мобілізація в Україні. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n180862-hto-i-de-maie-pravo-vruchaty-povistky-ukrayincyam-roz-yasnennya-ombudsmena.html

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Місце вручення повісток в Україні ніяк не регламентовано законодавством.

Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність. Повістку українцям можуть вручити на роботі, блокпості, в кафе чи на вулиці. Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 13 березня повідомив у Telegram.

За його словами, вручати повістки уповноважені органи місцевого самоврядування; керівники підприємства, установи та організації. Також їх можуть передати працівники закладу освіти; управителі багатоквартирних будинків, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Перед врученням повістки українець має право дізнатися, хто видає повістку та перевірити посвідчення посадовця. Треба також уважно перевірити правильність заповнення документів.

Не варто хвилюватись чи соромитись це робити, — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, у Збройних силах України заявляли, що зараз «жодних хвиль призову немає", а рішення про мобілізацію кожного громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.