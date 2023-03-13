Україна різко збільшить видатки на армію у бюджеті-2023

https://racurs.ua/ua/n180880-ukrayina-rizko-zbilshyt-vydatky-na-armiu-u-budjeti-2023.html

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Уряд підтримав законопроект про збільшення видатків держбюджету на 537 млрд грн.

Понад 518 млрд грн спрямують на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшать резервний фонд.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа назвали основні статті збільшення видатків. Їх усього дві:

518,2 млрд грн — на сектор національної безпеки й оборони, більша частина цих коштів спрямовується на загальні видатки на грошове забезпечення військовослужбовців;

19 млрд грн — поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів. Наприклад, з Резервного фонду виділяли гроші для будівництва фортифікаційних споруд.