В уряді Сербії назвали відмову від санкцій проти росії занадто важкою для Белграда

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Міністр економіки Сербії Раде Баста закликав ввести санкції проти росії, бо ціна відмови стає непідйомною для Белграда.

Ми сподівалися, що конфлікт (російсько-українська війна — ред.) закінчиться, розум візьме гору і обидві сторони сядуть за стіл переговорів. На жаль, конфлікту не видно кінця, і, схоже, розумні аргументи вичерпалися, — цитує міністра Serbia.postsen.

Баста заявив, що не може дивитися на те, який «величезний тиск чиниться на президента Вучича», тому закликає уряд підтримати санкції проти рф.

Наша країна вже платить велику ціну через невведення санкцій проти росії, і це стає нестерпним. Я, як міністр економіки, бачу, який тиск справляється на президента Сербії Александара Вучича, і ми мовчимо про це, я не можу це прийняти. Тому я підтримую введення санкцій проти росії, стою на боці президента Вучича у захисті державних та національних інтересів і маю абсолютну довіру до нього. Тому я вимагаю від уряду Сербії та всіх міністрів висловитися з цього питання, — заявив Баста в своєму Instagram.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія найближчим часом долучиться до західних санкцій проти росії.

Вучич стверджував, що цього року очікує на посилення Заходом тиску на Сербію «у питаннях Косова та санкцій проти рф».

Цей момент уже давно наближається, йдеться вже не про місяці, — заявив він.

Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року Сербія заявила, що підтримує територіальну цілісність України, але не вводитиме санкції проти рф і не допомагатиме обходити їх.

Така позиція Белграда, який прагне вступити в ЄС, неодноразово піддавалася критиці. Саме рф є головним союзником Сербії в протистоянні з Косово.