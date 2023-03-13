З'явилася реакція США на можливу розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського

https://racurs.ua/ua/n180890-z-yavylasya-reakciya-ssha-na-mojlyvu-rozmovu-si-czinpina-ta-zelenskogo.html

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У США вітають можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського.

Про це 13 березня заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

Це буде хорошою річчю, бо потенційно привнесе більше балансу й поглядів у підхід КНР до війни в Україні. І ми сподіваємось, що й далі відмовлятимемо їх від того, аби вони вирішили надати росії летальну допомогу, — зазначив Салліван на брифінгу у Вашингтоні.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським вперше після початку повномасштабного вторгнення росії. Ймовірно, розмова відбудеться після зустрічі Сі з путіним у москві, повідомили у The Wall Street Journal.

Наразі українська сторона не отримала підтвердження розмови Зеленського й Сі, але у США сподіваються, що це все ж станеться.

Пряма розмова Сі з Зеленським ознаменувала б значний крок у спробах Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі, зазначає видання.