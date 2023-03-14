США підтримують передачу літаків Україні третіми країнами

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Сполучені Штати Америки не заперечують проти передачі літаків Україні третіми країнами. Про це заявив представник Ради національної безпеки США, спікер Пентагону Джон Кірбі.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про намір Варшави передати Збройним силам України винищувачі МіГ-29 упродовж найближчих чотирьох-шести тижнів.

Рішення будь-якої країни передати Україні бойові літаки є суверенним, і Сполучені Штати не заперечують проти таких ініціатив, — вказав Кірбі під час онлайн-брифінгу.

Він наголосив, що Вашингтон не тисне та не вмовляє нікого у питанні надання Києву військової допомоги. Натомість з його слів, відбувається координація на міжнародному рівні, зокрема й у форматі «Рамштайн».

Якщо інша нація захоче передати Україні винищувачі, ми, безперечно, підтримали би це, — додав спікер Пентагону.

Нагадаємо, нове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться у середу, 15 березня. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, сьогодні він обговорив з главою оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонґрен «важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі «Рамштайн». Також Резніков спілкувався телефоном з главою Пентагону Ллойдом Остіном.