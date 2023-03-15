Росія хоче залучити до війни ще 400 тисяч контрактників – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n180932-rosiya-hoche-zaluchyty-do-viyny-sche-400-tysyach-kontraktnykiv-zmi.html

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Міністерство оборони росії розпочне новий набір контрактників до окупаційної армії, у планах — поповнити військо 400 тис. новобранців.

Про це пише російська служба «Радіо Свобода».

Як повідомляє видання, оборонне відомство рф розіслало в російські регіони документи із зазначенням кількості осіб, з якими мають бути підписані контракти.

Видання вказує, що одразу кілька російських регіональних засобів масової інформації публікують загальну кількість контрактників, якими необхідно поповнити російську армію. Зазначається, що планується набрати 400 тис. солдатів. Основну частину роботи виконуватимуть військові комісаріати, а відповідатимуть за виконання плану губернатори.

Також повідомляється, що у Челябінській та Свердловській областях рф на професійну службу мають набрати по 10 тис. осіб, у Пермському краї — 9 тис. новобранців. У вівторок мешканцям Воронезької області почали вручати повістки у військкомати — як це було торік у вересні після оголошеної воєнним злочинцем володимиром путіним так званої «часткової мобілізації». Влада регіону стверджує, що це робиться «виключно для актуалізації даних військового обліку».