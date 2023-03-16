Санкції перетворили виробництво російського Т-90М із серійного в поштучне

https://racurs.ua/ua/n180981-sankciyi-peretvoryly-vyrobnyctvo-rosiyskogo-t-90m-iz-seriynogo-v-poshtuchne.html

Ракурс

Санкції перетворили виробництво основного російського танку Т-90М із серійного в поштучне.

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗС України старший лейтенант Андрій Рудик на брифінгу в Military Media Center заявив, що наслідком західних санкцій стало використання мікросхем та чіпів невійськового призначення найрізноманітнішого походження.

Це значно знизило виробничий ресурс електроніки Т-90М, оскільки необхідного імпортозаміщення російський ВПК не має змоги досягти, — розповів Рудик.

За його словами, санкції перетворили виробництво Т-90М із серійного в поштучне і росія мала на озброєнні лише 100 одиниць такої техніки.

Тому ворог, маючи втрати та намагаючись прорвати оборону ЗСУ, змушений розконсервовувати старі й Т-62 та Т-72.

Не маючи змоги створювати високотехнологічні машини, росія намагається завалити українських захисників кількістю, а не якістю, — сказав Рудик.

Він сказав, що також для виробництва нових та ремонту пошкоджених одиниць Т-90М росія продовжує вигадувати нові інструменти обходу діючих західних та українських санкцій.