росія - ворог. Соціологи розкрили відношення європейців до рф

https://racurs.ua/ua/n180990-rosiya-vorog-sociology-rozkryly-vidnoshennya-ievropeyciv-do-rf.html

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Росіян вважають ворогами дедалі більше європейців. Дві третини респондентів у 10 країнах Європи вважають рф противником своїх держав.

Єврорада з міжнародних відносин з’ясувала, що найсильніша позиція щодо рф як противника в Данії — 82%. Ці дані публікує Politico.

За Данією слідують Естонія та Польща (по 79%), Велика Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). А от у Румунії ворогом росію вважають лише 44% опитаних.

Звіт заснований на даних YouGov і Datapraxis, які в січні опитали 14 тис. 439 людей у зазначених країнах.

Політологи Іван Крастев і Марк Леонард за результатами доповіді стверджують про створення трьох блоків у Європі, які означують відношення європейців до росіян.

Перша група країн — «північні та східні яструби». Це — Естонія, Польща, Данія та Британія. У цих країнах більшість людей рішуче підтримують цілі Києва у війні.

Другий блок — «неоднозначний Захід», що складається з Франції, Німеччини, Іспанії та Португалії. Там думки про те, як має закінчитися війна, розділилися.

Третя група — «слабкі південні ланки», до яких належать Італія та Румунія. Вони хочуть, щоб війна закінчилася швидше, навіть якщо це призведе до територіальних втрат України.