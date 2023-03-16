Кулеба поговорив з главою МЗС Китаю — про що домовилися

https://racurs.ua/ua/n181000-kuleba-pogovoryv-z-glavou-mzs-kytau-pro-scho-domovylysya.html

Ракурс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Китаю Цінь Ґаном. Дипломати обговорили принципи територіальної цілісності, а також «формулу миру» президента Володимира Зеленського.

Розмова Кулеби з Цінь Ґаном відбулася на тлі чуток, що наступного тижня китайський лідер Сі Цзіньпін завітає з візитом до москви. Окрім цього, ЗМІ писали, що або перед, або після візиту він проведе розмову із Зеленським. Але дотепер у Китаї жоден із цих планів не підтверджують. Зауважимо, що Вашингтон неодноразово рекомендував Пекіну утриматися від постачання країні-агресору росії зброї.

Водночас представник Китаю висловив сподівання, що москва та Київ проведуть мирні переговори. Глава МЗС Піднебесної у розмові з Кулебою також висловив «стурбованість» ескалацією війни в Україні. Кулеба у відповідь наголосив на «важливості принципу територіальної цілісності».