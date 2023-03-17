Американський дрон RQ-4 Global Hawk. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n181025-ssha-zapustyly-drugyy-bezpilotnyk-u-bik-chornogo-morya-zmi-karta.html

Ракурс

Новий розвідувальний безпілотник США вже запущено у бік окупованого росією Криму.

Дрон RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 у п’ятницю, 17 березня, злетів з авіабази «Сігонелла» біля італійського міста Катанія. Він попрямував до Чорного моря. БПЛА вже зайшов у його акваторію, а кілька годин до цього він кружляв у повітряному просторі Румунії. Про це повідомляє «Крим.Реалії» із посиланням на дані сервісу Flightradar.

Раніше CNN повідомило, що військові США відправили новий безпілотник в район Чорного моря. Цей дрон повинен оглянути місця падіння MQ-9 Reaper та спостерігати за діями російських військових, які шукають уламки. Фахівці припускають, що радіус сканування RQ-4 достатній, щоб відстежити дії країни-агресора, але при цьому не заходити в акваторію.

Тим часом міністерство оборони рф повідомило, що очільник відомства сергій шойгу представив до державних нагород льотчиків Су-27, які збили над Чорним морем американський БПЛА.

Нагадаємо, 14 березня у Чорному морі російські літаки Су-27 збили американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper, який здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. БПЛА літав поблизу головної військової бази рф у тимчасово окупованому Севастополі.

NBC News з посиланням на дані розвідки інформувало, що агресивні дії російських винищувачів проти американського дрона були схвалені найвищим керівництвом кремля.

Згодом стало відомо, що росіяни активно шукають уламки БПЛА. Однак у Вашингтоні запевнили, що рф не отримає доступу до секретних даних з MQ-9 Reaper, оскільки весь таємний софт було видалено з дрона після зіткнення з Су-27.

Також Сполучені Штати Америки запевняли, що продовжуватимуть повітряну розвідку над Чорним морем.

Джерело: «Крим.Реалії», CNN