У США розслідують стеження за американськими журналістами через TikTok - Forbes

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ФБР та Міністерство юстиції США ведуть розслідування щодо китайської компанії ByteDance через стеження за журналістами американських видань через додаток її соцмережі TikTok.

Про це повідомили джерела Forbes, знайомі з перебігом розслідування.

За даними журналу, співробітники Мін’юсту та прокуратури зі Східного округу штату Вірджинія запросили у ByteDance інформацію про спроби співробітників компанії отримати доступ до інформації про місцеперебування журналістів та інших персональних даних користувачів через програму TikTok.

Своєю чергою, ФБР, розповіли джерела Forbes, провело кілька допитів у зв’язку зі стеженням. У самих відомствах інформацію видання коментувати не стали.

У жовтні 2022 року Forbes повідомив про те, що ByteDance використовувала програму TikTok для стеження за деякими громадянами США. У грудні внутрішнє розслідування компанії підтвердило, що співробітники соцмережі використовували облікові дані облікових записів, стежачи за журналістами, які пишуть про TikTok.

З’ясувалося, що дії компанії торкнулися принаймні трьох журналістів Forbes та репортера The Financial Times. Згідно з внутрішнім листуванням ByteDance, таким чином компанія намагалася з’ясувати джерела передбачуваних витоків у ЗМІ серед власних співробітників.

У ByteDance заявили, що «рішуче засудили» дії причетних до стеження співробітників, які більше не працюють у компанії.

Наше внутрішнє розслідування все ще триває, і ми співпрацюватимемо з будь-якими офіційними розслідуваннями, — сказала представник ByteDance Дженніфер Бенкс.

США підозрюють компанію ByteDance у співпраці з владою Китаю. Комітет з іноземних інвестицій у США розпочав перевірку щодо TikTok. На цьому фоні китайська компанія запропонувала низку заходів у рамках так званого Project Texas. Серед іншого, ByteDance погодилася, щоб дані американських користувачів TikTok зберігала американська компанія Oracle, яка також займеться перевіркою програмного забезпечення TikTok.

У грудні сенат США схвалив законопроект, який забороняє державним службовцям використовувати TikTok на пристроях федерального уряду. Аналогічні заборони для чиновників запровадили у Великій Британії та, за повідомленнями ЗМІ, у Новій Зеландії.

За даними Bloomberg, керівництво TikTok розглядає можливість відокремлення від ByteDance, щоб врегулювати стурбованість США щодо загрози національній безпеці. Цей варіант розглядається, якщо Project Texas не спрацює.