Армія рф збільшила кількість евакуаційних медичних рейсів із Луганщини

https://racurs.ua/ua/n181042-armiya-rf-zbilshyla-kilkist-evakuaciynyh-medychnyh-reysiv-iz-luganschyny.html

Ракурс

Росіяни збільшили число евакуаційних рейсів із Луганщини.

В місті Сватове Луганської області в одній із будівель, яка знаходиться в східній частині міста, розташовано новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових ЗС рф, які були завезені туди протягом останніх двох діб, повідомляється у вечірньому фронтовому зведенні Генерального штабу ЗСУ 17 березня.

Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових — евакуаційних рейсів на територію росії побільшало з двох до трьох на тиждень.

До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту, — сказано у зведенні.

«Ракурс» повідомляв, що аеророзвідка 92 окремої механізованої бригади виявила поблизу селища Новониканорівка Луганської області розгорнуту та готову до стрільби батарею російських 220-мм реактивних установок та навела на них артилерію 40 окремої артилерійської бригади.

Артилеристи уразили ворожі установки двома високоточними ударами, які спричинили детонацію зарядженого боєкомплекту та повне знищення двох РСЗВ. Третій «Ураган» російської батареї знищила ракета, яка спрацювала через пожежу та детонацію боєкомплекту.