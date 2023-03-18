ЗСУ за добу ліквідували 880 росіян та спопелили п’ять танків. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії за минулу добу, 17 березня, склали 880 російських солдатів, офіцерів та найманців.

Також у п’ятницю українські військові знищили п’ять танків, сім бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, дві одиниці реактивних систем залпового вогню, чотири одиниці автомобільної та спецтехніки. Також збито 14 ворожих дронів. Про це 18 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 164 тис. 200 (+880) осіб,

танків — 3 тис. 511 (+5) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 830 (+7) од,

артилерійських систем — 2 тис. 560 (+8) од,

РСЗВ — 506 (+2) од,

засоби ППО — 265 (+0) од,

літаків — 305 (+0) од,

гелікоптерів — 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 159 (+14),

крилаті ракети — 907 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 404 (+3) од,

спеціальна техніка — 259 (+1).

У ранковому зведенні Генштабу за 18 березня повідомляється, що українські військові відбили понад 100 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ. А в районах Кліщіївки та Іванівського на Бахмуському напрямку також було відбито ворожі штурми. А на Запорізькому та Херсонському напрямках армія рф продовжує оборонятися.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» збили російський літак Су-25 з польського ПЗРК Piorun («Перун»). А ще один Су-25 знищив у Бахмуті військовослужбовець 93-ї ОМБр «Холодний Яр» на псевдо «Алан».