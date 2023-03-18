рф хоче збільшити набір до армії для війни з Україною. Фото:

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Призовний вік для призову на військову службу хочуть змінити в росії.

Так, 13 березня до державної думи росії внесли законопроект про зміну віку для призову на військову службу чоловіків до 21−30 років із нинішніх 18−27 років. Закон, швидше за все, буде ухвалений і набуде чинності у січні 2024 року. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що зараз офіційно російська диктатура «забороняє" строковикам воювати в Україні. Однак британська розвідка вважає, що принаймні сотні людей пройшли службу через адміністративну плутанину або після того, як їх змусили підписати контракти.

Крім того, на звільнення від призову претендують багато чоловіків віком 18−21 років, оскільки здобувають вищу освіту. У москві, швидше за все, вирішать змінити призовний вік, щоб збільшити чисельність військовослужбовців, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити.

Навіть якщо рф продовжить утримуватися від використання призовників на війні, додаткові призовники звільнять більшу частину професійних солдатів для участі у бойових діях, — розповіли у британській розвідці.

Нагадаємо, британська розвідка днями інформувала, що наступальний потенціал російської армії на Донбасі тимчасово вичерпався, бо по всій лінії фронту окупанти демонструють одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, що спостерігалися принаймні з січня 2023 року.