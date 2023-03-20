Причину загибелі чотирьох військових у «Десні» з’ясувало ДБР. Фото: Фокус

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Державне бюро розслідувань встановило причину загибелі чотирьох українських військових у навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині.

Слідчі попередньо встановили, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло четверо солдатів. Правоохоронці одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Про це 20 березня повідомили в прес-службі ДБР.

Зазначається, що тіла загиблих бійців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи. Спеціалісти повинні провести відповідні дослідження.

За фактом трагедії слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого.18 березня сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинули четверо військовослужбовців.