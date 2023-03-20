Окупанти обстріляли село на Херсонщині, є поранені й руйнування. Фото:

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Ракурс

Війська російської федерації обстріляли село Микільське Дар’ївської територіальної громади в Херсонській області.

Ворожі снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів. Внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше п’ять будинків. Наразі відомо про двох постраждалих, але точна кількість ще встановлюється. Про це 20 березня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.

Повідомляється, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку. Також поранення дістав 39-річний чоловік. Медики вже надають допомогу травмованим людям.

Нагадаємо, 18 березня у Донецькій області під російський обстріл потрапив автомобіль польських волонтерів. Внаслідок атаки шестеро осіб дістали поранення. Двоє з них виявилися громадянами Польщі. Один дістав легкі поранення, а інший перебуває у важкому, але стабільному стані. Поранених евакуювали із зони обстрілу та госпіталізували.