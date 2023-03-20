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Ракурс
Боєць ТРО з автомата за 5 хвилин збив два ворожі БПЛА. Скріншот з відео

Боєць ТРО з автомата за п’ять хвилин збив два ворожі БПЛА (ВІДЕО)

20 бер 2023, 14:23
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Український військовий збив два російських безпілотники на одному з напрямків фронту.





Відзначився боєць Луганської територіальної оборони. Обидва ворожих дрони-розвідники він знищив за дві хвилини. Для цього йому знадобився лише автомат. Про це 20 березня Луганська обласна державна адміністрація повідомила у Telegram.

За словами 21-річного тероборонця, який має позивний Бусінка, російські дрони збити просто, якщо вони летять низько.

Головне знати, як пристріляна ваша зброя, — зазначив військовий.

Крім того, на Луганщині прикордонники спіймали ворожий БПЛА DJI Mavic 2 Enterprise, що вів аеророзвідку. Захопити трофей захисники зуміли за допомогою антидронової рушниці.

Прикордонники спіймали ворожий БПЛА. Фото: ЛОВА

Прикордонники спіймали ворожий БПЛА. Фото: ЛОВА

Прикордонники спіймали ворожий БПЛА. Фото: ЛОВА

Нагадаємо, військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ в одному з районів виконання завдань збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс «Картограф».

Джерело: Ракурс


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