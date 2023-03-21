Байден наказав розсекретити результати розслідування про походження COVID-19

https://racurs.ua/ua/n181152-bayden-nakazav-rozsekretyty-rezultaty-rozsliduvannya-pro-pohodjennya-covid-19.html

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Президент США Джо Байден підписав закон, який зобов’язав американські розвідувальні служби розсекретити якнайбільше інформації про походження COVID-19, повідомляє Білий дім.

У 2021 році Байден доручив розвідувальній спільноті розслідувати походження COVID-19, робота досі триває. Наразі ФБР і Міненерго переконані, що COVID-19 з’явився внаслідок витоку із лабораторії в Ухані. Чотири інші відомства вважають, що це результат природної передачі вірусу, ще два — не визначилися.

Нам необхідно дістатися до суті походження COVID-19, щоб краще запобігати майбутнім пандеміям. Моя адміністрація продовжить перевіряти всю секретну інформацію, пов’язану з COVID-19, у тому числі потенційний зв’язок з Уханьським інститутом вірусології, — заявив Байден, додавши, що всю інформацію не буде розкрито, оскільки це може зашкодити національній безпеці.

Дискусія на тему походження COVID-19 відновилась у лютому 2023 року. Тоді науковий журнал Nature опублікував статтю, з якої випливало, що друга фаза розслідування Всесвітньої організації охорони здоров’я про обставини виникнення COVID-19 у китайському місті Ухань фактично не відбулася — насамперед через небажання Китаю співпрацювати з експертами.

Трохи пізніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що міністерство енергетики США схиляється до версії, що причиною пандемії став саме лабораторний витік. Незабаром із аналогічною заявою виступив директор ФБР США Крістофер Рей. Він наголосив, що «ФБР вже досить давно вважає, що причиною пандемії став потенційний інцидент у лабораторії в Ухані».