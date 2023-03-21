Сирський - Росіяни намагаються просуватися з околиць Бахмута в центр

https://racurs.ua/ua/n181165-syrskyy-rosiyany-namagautsya-prosuvatysya-z-okolyc-bahmuta-v-centr.html

Ракурс

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямі продовжуються інтенсивні бої, окупанти намагаються просунутися до центру Бахмута, але сили оборони не дають їм цього зробити.

Оборона Бахмута продовжується. Уздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії. На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила супротивника та ворожі склади, — сказав Сирський.

За його словами, штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але сили оборони працюють та знищують їх цілодобово.

Він також повідомив, що артилерія 24 бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80 бригади стримують штурми супротивника, не даючи йому просунутися вперед.

Сирський впевнений, що подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у битві за Бахмут росіяни перенесли зусилля на фланги українських військ. Бійці 46 бригади, які боронять місто, повідомили, що причина такої тактики — відсутність можливості просування в Бахмуті.