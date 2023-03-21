Володимир Зеленський зустрівся з Фуміо Кішіду, фото: Офіс президента

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 21 березня, провів зустріч із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішіда.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Радий вітати в Києві премʼєр-міністра Японії Фуміо Кішіду — дійсно сильного захисника міжнародного порядку й давнього друга України, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що прем'єр Японії прибув до України «саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки загалом».

Кішіда, який до цього перебував з візитом у Індії, несподівано прибув до України 21 березня.

Японський телеканал NHK повідомляв, що прем'єр сів на потяг у Перемишлі у Польщі, неподалік від кордону з Україною, близько 1.30 ночі за місцевим часом 21 березня, щоб вирушити на ньому до Києва.

Ця поїздка стала першим візитом японського лідера до України з початку повномасштабного російського вторгнення та першим випадком з часу закінчення Другої світової війни, коли японський прем'єр-міністр відвідує країну або територію, де ведуться бойові дії.

Зеленський запросив Кішіду до України під час телефонної розмови в січні. Лідери інших країн G7 вже відвідували Україну, зокрема минулого місяця це зробив президент США Джо Байден.

Як очікується, 22 березня Кішіда вирушить із візитом до Польщі, а 23 березня повернеться у Японію.

У ході свого візиту Кішіда відвідав постраждале від російської окупації місто Буча Київської області, повідомляє агентство Reuters.

Там він поклав квіти біля місцевої церкви та вшанував пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Світ був вражений, побачивши, що рік тому в Бучі були вбиті невинні мирні жителі. Я справді відчуваю сильний гнів через цю жорстокість, відвідавши це місце, — заявив прем'єр Японії.

Від імені громадян Японії він висловив співчуття всім загиблим і пораненим.

Японія й надалі докладатиме всіх зусиль для відновлення миру, — наголосив Кішіда.

Джерело: Володимир Зеленський, NHK, Reuters