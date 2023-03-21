Депутати парламенту Японії від опозиційної партії «Відродження» придбали допомогу для ЗСУ, фото: Сергій Корсунський

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Ракурс

Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії «Відродження» за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд на суму 1,2 млн дол., на які придбала 20 автомобілів «Тойота Хелікс» і два контейнери корисної продукції для ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Придбане найближчим часом прибуде до України.

Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох персонажів, всі інші — за нас, — наголосив Корсунський.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, до України із неанонсованим візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.