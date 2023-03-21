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Ракурс
Депутати парламенту Японії від опозиційної партії «Відродження» придбали допомогу для ЗСУ, фото: Сергій Корсунський

Японська опозиція придбала 20 автомобілів для ЗСУ (ФОТО)

21 бер 2023, 21:17
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Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії «Відродження» за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд на суму 1,2 млн дол., на які придбала 20 автомобілів «Тойота Хелікс» і два контейнери корисної продукції для ЗСУ.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Придбане найближчим часом прибуде до України.

Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох персонажів, всі інші — за нас, — наголосив Корсунський.

Депутати парламенту Японії від опозиційної партії «Відродження» придбали допомогу для ЗСУ, фото: Сергій Корсунський

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, до України із неанонсованим візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

Джерело: Ракурс


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