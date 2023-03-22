Екс-начальнику СБУ Харківщини Роману Дудіну світить довічне за держзраду

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Екс-начальнику управління СБУ в Харківській області Роману Дудіну загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

У Держбюро розслідувань повідомили, що досудове розслідування завершене, справу передають до суду.

Дудіна підозрюють у зриві оборони Харкова, саботажі на користь росіян напередодні вторгнення, у підготовці до здачі ворогові арсеналів та в самовільній втечі з області. Затримали Дудіна ще 29 травня 2022 року, після чого заарештували.

Як повідомляє пресслужба ДБР, його підозрюють у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

Встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність початку повномасштабного наступу на територію України збройних сил росії. Але замість організації роботи з протидії ворогу він фактично зайнявся саботажем, — ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вважаючи, що наступ окупантів буде успішним і сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою росії, керівник спецслужби прикордонного регіону «зайнявся підривною діяльністю проти України, що завдала шкоди обороноздатності та державній безпеці».

Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні, — наголосили в Бюро.

Там уточнили, що через ЗМІ фігурант дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію, а також намагався паралізувати й органи безпеки регіону — для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.

Крім того, умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу УСБУ в Харківській області покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова. Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців, — уточнюють правоохоронці.

Вони наголошують, що обвинувачений в умовах воєнного стану також самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

Колишній керівник УСБУ в Харківській області підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України. Йому загрожує довічне ув’язнення. Після ознайомлення стороною захисту справу буде передано до суду, — підсумували в ДБР.

Дудін очолював Харківське облуправління СБУ з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня у своєму відеозверненні після візиту в Харківську область президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

Після звільнення з посади Дудін на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести свою невинуватість.