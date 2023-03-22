Рашисти готують нову хвилю «мобілізації» жителів окупованих територій, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n181213-23-viyskkomaty-pidgotuvaly-rashysty-dlya-mobilizaciyi-na-okupovaniy-donechchyni-cns.html

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Рашисти здійснюють підготовку до проведення нової хвилі мобілізації на тимчасово захоплених районах Донецької області.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що так званий керівник Донеччини дєніс пушилін ще 18 лютого видав указ щодо взяття на облік юнаків 2006 року народження. Завдання мають виконати створені для цього 23 «військкомати».

Саме ці юнаки, які мають пройти медкомісію до кінця березня, стануть основою для майбутньої мобілізації до лав ворожої армії, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб для призову, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що проведення мобілізації на захоплених землях в будь-якій формі є порушенням 51 ст. Женевської конвенції й фактично цей наказ є доказом чергового злочину окупантів на тимчасово окупованих територіях.